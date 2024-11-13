Победа Трампа ослабила курс тенге к доллару США

Повышенная волатильность на глобальных финансовых рынках связана с результатами президентских выборов в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

"Победа Дональда Трампа вызвала укрепление доллара США и ослабление валют развивающихся стран, включая тенге", – заявила председатель Нацбанка Алия Молдабекова.

Она сообщила, что с начала ноября 2024 года курс тенге ослаб на 1,4% до 495 тенге за доллар США. Наблюдается увеличение сделок спекулятивного характера, что усиливает волатильность обменного курса. Нацбанк РК считает текущую волатильность курса национальной валюты чрезмерной.