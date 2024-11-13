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Победа Трампа ослабила курс тенге к доллару США

Сегодня, 06:21
АВТОР
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из открытых источников Сегодня, 06:21
Сегодня, 06:21
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Фото: из открытых источников

Повышенная волатильность на глобальных финансовых рынках связана с результатами президентских выборов в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

"Победа Дональда Трампа вызвала укрепление доллара США и ослабление валют развивающихся стран, включая тенге", – заявила председатель Нацбанка Алия Молдабекова.

Она сообщила, что с начала ноября 2024 года курс тенге ослаб на 1,4% до 495 тенге за доллар США. Наблюдается увеличение сделок спекулятивного характера, что усиливает волатильность обменного курса. Нацбанк РК считает текущую волатильность курса национальной валюты чрезмерной.

"В случае сохранения текущих тенденций, в особенности спекулятивных настроений, для восстановления справедливого курсообразования, нормального функционирования валютного рынка и недопущения рисков резких скачков курса национальной валюты Нацбанк готов оперативно реагировать и обеспечить проведение валютных интервенций", – подчеркнула Молдабекова.

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