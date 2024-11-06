Победа Трампа: чем он сумел убедить американцев

Дональду Трампу удалось совершить самое драматическое возвращение в американской политической истории. Через четыре года после его ухода из Белого дома миллионы американцев решили дать Трампу еще один шанс. Чем он смог убедить избирателей, разбирался корреспондент ВВС, передаёт BaigeNews.kz.

Эта кампания тоже вошла в историю: Трамп пережил две попытки покушения, а его оппонент, нынешний президент Джо Байден, вышел из гонки за несколько месяцев до дня голосования.

Голоса избирателей всё ещё подсчитывают, но уже ясно, что жители ключевых американских штатов решили отдать предпочтение именно ему, Трампу, и главными причинами такого выбора они называют проблемы с экономикой и миграцией.

Для Трампа это — триумф после краха. Он отказался признать результаты президентских выборов 2020 года, которые проиграл Байдену, и его роль в попытках отменить результаты того голосования всё ещё расследуется.

Против Трампа выдвинуты обвинения в подстрекательстве к нападению на Капитолий 6 января 2021 года. И он становится первым в истории действующим президентом США, признанным виновным в уголовных преступлениях.

Совсем нетрудно понять, почему Трамп вызывает у людей настолько разные эмоции. В течение всей своей кампании он крайне резко вызывался о политических оппонентах: отпускал на их счёт грубые шутки и угрожал местью. Слова Трампа об экономике были понятны людям

Когда речь идёт о Трампе, нейтральными могут оставаться очень немногие. Большинство избирателей, с которыми корреспондент ВВС разговаривала в течение кампании, говорили, что Трампу хорошо бы перестать нести всякую чушь, но они готовы не придавать этому большого значения.

Намного более важным для них стал вопрос, который Трамп задавал на всех своих митингах: "Вам сейчас лучше живется по сравнению с тем, как было два года назад?" Очень многие из тех, кто проголосовал за Дональда Трампа, снова и снова говорили, что, по их мнению, экономика была в лучшем состоянии во время его президентского срока и что сейчас они сводят концы с концами. Хотя причины повышения инфляции в основном связаны с внешними факторами, такими как, например, пандемия ковида, избиратели обвиняли в этом нынешнюю администрацию.

Американцев также очень заботит проблема нелегальной миграции, достигшей во время президентства Байдена рекордных масштабов. Впрочем, избиратели не выражали расистских взглядов и не считали, что мигранты едят домашних животных — как однажды утверждал Трамп и его сторонники. Люди попросту просили о намного более эффективной охране границы.

"Америка прежде всего"

Многим избирателям, вероятно, также очень нравился ещё один лозунг кампании Трампа: "Америка прежде всего". Корреспондент ВВС заявила, что по всей стране слышала от самых разных людей — как левых, так и правых взглядов — многочисленные жалобы на то, что миллиарды долларов тратятся на помощь Украине — в то время, как их намного лучше было бы потратить на нужды США.

Из-за этого они просто не могли проголосовать за Харрис, которая в течение четырёх лет была вице-президентом у Джо Байдена. Избиратели считали, что Харрис продолжит ту же политику, а им нужны перемены.

Вероятно, одним из парадоксов этих выборов стал тот факт, что с переменами больше всего ассоциировался человек, который сам находился у власти четыре года назад. Но по сравнению с первым президентским сроком Трампа есть несколько важных отличий.

Когда Трамп пришёл к власти в 2016 году, он был новичком в мире политики. Поэтому в течение некоторого времени он окружал себя опытными политическими советниками и сотрудниками, которые ему помогали, но в то же время ограничивали его действия. Теперь он, по всей видимости, уже не хочет играть по сложившимся правилам.

Многие из тех его первых советников и сотрудников позже выступили с громкими обвинениями против Трампа, называя его "лжецом", "фашистом" и "непригодным к должности". Они предупреждали, что если рядом с ним окажутся только лояльные подчиненные — а именно так, как ожидается, и должно произойти, — уже не найдется никого, кто мог бы встать на пути его самых экстремальных идей. Когда Трамп покидал Белый дом, против него был выдвинут целый ряд уголовных обвинений по поводу его роли в штурме Капитолия, обращения с документами в области национальной безопасности и выплаты порнозвезде за молчание.

Однако Верховный суд решил, что у президента есть полная неприкосновенность, иммунитет от уголовного преследования, пока он исполняет свои обязанности. Прокурорам будет крайне непросто предъявить Трампу новые обвинения во время его следующего президентского срока.

И в качестве президента он также может приказать Минюсту отменить федеральные обвинения, выдвинутые в связи с беспорядками 6 января — чтобы ему больше не пришлось беспокоиться о тюремном сроке в перспективе. В то же время Трамп может помиловать сотни людей, осуждённых за участие в штурме Капитолия.

Две версии США

В конечном счёте избирателям пришлось выбирать между двумя разными версиями Америки. Дональд Трамп говорил им, что сейчас США — это государство-неудачник и что только он может сделать Америку снова великой. Камала Харрис, между тем, предупреждала, что избрание Трампа — это угроза существованию самой американской демократии. Пока неясно, окажется ли это правдой. Но в течение своей кампании Трамп не слишком старался развеять подобные опасения.

Он с похвалой отзывался о таких авторитарных лидерах, как Владимир Путин и Ким Чен Ын. Трамп говорил, что они "отлично делают свою работу, нравится вам это или нет".

В его словах также были намеки на попытки заставить замолчать своих оппонентов из средств массовой информации. За несколько дней до выборов Трамп сделал заявления, из которых можно было предположить, что он не был бы против убийства сотрудников СМИ.

И он не прекращал распространять теории заговора и безосновательные утверждения о нарушениях во время голосования — хотя в конечном счете именно выборы и привели его к победе.

Теперь избирателям предстоит узнать, много ли из его слов, сказанных во время предвыборной кампании, было просто пустыми "высказываниями Трампа в стиле Трампа".

И нужно помнить: с реалиями его второго президентского срока придется столкнуться не только американцам. Теперь всему миру тоже предстоит узнать, что на самом деле означает лозунг "Америка прежде всего": от глобальных последствий 20-процентных тарифов, которые он намерен ввести на импорт товаров в США, до войн в Украине и на Ближнем Востоке, которые он обещал закончить, невзирая на то, какая из сторон в итоге одержит верх.