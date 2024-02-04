Победа Скатова в Аргентине: казахстанца поддержал фанклуб Димаша Кудайбергена

В Росарио завершился первый день квалификационного раунда "Кубка Дэвиса" между сборными Аргентины и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана Тимофей Скатов, занимающий 278 место в мировом рейтинге, победил 28-ю ракету мира Томаса Мартина Этчеверри со счетом 6:4, 7:5.

По ходу игры казахстанец доминировал на корте, стабильно подавал и реализовал два брейк поинта из семи.

"Скатов не только принёс важное очко нашей команде, но и продолжил традицию радовать болельщиков победами в составе сборной. Это уже третья подряд победа Тимофея в 3-х проведённых матчах в цветах национального флага", — сообщили в федерации.

Между тем, поддержать Скатова на матч пришла группа латиноамериканских поклонников казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Об этом начисал блогер Иван Червинский в своём паблике в Instagram.

"Наши теннисисты играют в Розарио заручившись поддержкой целого сектора латиноамериканцев поклонников Димаша Кудайбергена, который пришли поддержать сборную Казахстана на турнире! Пользуясь случаем передаю им пламенный привет! Ну и матч еще продолжается поэтому желаю удачи нашим теннисистам!", — написал блогер.