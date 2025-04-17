Казахстанка отстояла своё право на внесудебное банкротство в Верховном суде, несмотря на сопротивление со стороны банка, передаёт BaigeNews.kz.

В марте 2023 года женщина подала заявление на признание её банкротом, ссылаясь на просрочку по выплатам более 3 100 дней — свыше пяти лет. В сентябре налоговый орган признал её банкротом.

Банк попытался оспорить это решение, заявив о несоблюдении порядка урегулирования задолженности и превышении порога в 1 600 МРП, что, по мнению истца, требовало судебной процедуры.

Административный суд первой инстанции отказал в иске, сославшись на факт многолетней просрочки и полное бездействие заимодателя с 2014 года. Однако апелляция отменила это решение и встала на сторону банка.

Верховный суд, в свою очередь, отменил постановление апелляционной инстанции, указав на грубое нарушение прав должника и неверное толкование закона.

"Если срок неисполнения обязательств превышает пять лет, то размер долга, наличие имущества и попытки урегулирования не имеют правового значения", — подчеркнули в пресс-службе ВС.

Таким образом, даже крупная задолженность не является препятствием для внесудебного банкротства, если срок просрочки превышает 5 лет.