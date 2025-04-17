Победа над банком: Казахстанка доказала право на банкротство в Верховном суде
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Казахстанка отстояла своё право на внесудебное банкротство в Верховном суде, несмотря на сопротивление со стороны банка, передаёт BaigeNews.kz.
В марте 2023 года женщина подала заявление на признание её банкротом, ссылаясь на просрочку по выплатам более 3 100 дней — свыше пяти лет. В сентябре налоговый орган признал её банкротом.
Банк попытался оспорить это решение, заявив о несоблюдении порядка урегулирования задолженности и превышении порога в 1 600 МРП, что, по мнению истца, требовало судебной процедуры.
Административный суд первой инстанции отказал в иске, сославшись на факт многолетней просрочки и полное бездействие заимодателя с 2014 года. Однако апелляция отменила это решение и встала на сторону банка.
Верховный суд, в свою очередь, отменил постановление апелляционной инстанции, указав на грубое нарушение прав должника и неверное толкование закона.
"Если срок неисполнения обязательств превышает пять лет, то размер долга, наличие имущества и попытки урегулирования не имеют правового значения", — подчеркнули в пресс-службе ВС.
Таким образом, даже крупная задолженность не является препятствием для внесудебного банкротства, если срок просрочки превышает 5 лет.
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