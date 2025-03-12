Казахстанский пара биатлонист Ербол Хамитов стал первым спортсменом из Казахстана, выигравшим общий зачет Кубка мира по итогам сезона 2024-2025 годов, передаёт BaigeNews.kz.

Это достижение стало исторической победой для казахстанского спорта спустя 31 год. Последний раз Хрустальный глобус в страну привозил в 1994 году лыжник Владимир Смирнов (по итогам сезонов 1990/1991 и 1993/1994).

11 марта в Швеции прошла последняя гонка сезона — спринт. Ербол занял второе место в этом соревновании и получил Хрустальный глобус благодаря очкам, набранным в течение сезона.

В этом сезоне Ербол одержал несколько ключевых побед, набрав в общей сложности 1005 очков. Кроме того, он завоевал золотую медаль на чемпионате мира по биатлону.

Другой казахстанский пара биатлонист, Александр Герлиц, также стал призером соревнований, завоевав серебряную медаль в своей категории. Победа в общем зачете Кубка мира по зимним видам спорта — это редкое и важное событие для Казахстана.

Это достижение стало новой вехой в пара спорте Казахстана. Теперь главной целью является победа на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.