"Победа была чистой" - депутат о матче по кокпару между Казахстаном и Кыргызстаном

Депутат Мажилиса, почетный президент Федерации РК по кокпару Айдарбек Ходжаназаров прокомментировал результаты матча по кокпару между Казахстаном и Кыргызстаном, который проходил на Всемирных Играх кочевников, передает BaigeNews.kz.

Ранее в социальных сетях результаты матча вызвали бурное обсуждение.

"Я читал комментарии и скажу, что большинство людей, которые комментировали, не разбираются в кокпаре и, наверное, даже не смотрели эту игру.

Что происходило на поле? На поле был удар камчой казахстанского игрока кыргызскому. Но я считаю, что если ты боишься удара камчой, не играй в кокпар. В игре кокпар ты всегда получаешь удары камчой — это сопутствующий минус.

В матче за это игрок был удален на две минуты. Претензии кыргызской стороны заключались в том, почему судья сразу не увидел, что удары были нанесены по игроку. Но судья этого не заметил. Такое происходит и в футболе, и в хоккее.

Судья не увидел, и потребовалось некоторое время, чтобы посмотреть повтор. После этого игрока удалили на две минуты. Практически до конца тайма он был удален. Чего больше хотели? Основная претензия кыргызской стороны заключалась в том, что им сбили темп. Извините, это международный уровень игры. Вы профессионалы. О каком сбивании темпа может идти речь? Тем более, в тот момент кыргызы вели 3:1, и в дальнейшем Казахстан отыгрался и выиграл 5:4. Я считаю, что победа была чистой и достойной", - сказал депутат в кулуарах Мажилиса.

По итогам Игр Казахстан занял первое место в медальном зачёте: в копилке наших спортсменов 114 наград. Из них 44 золотых, 33 серебряных и 37 бронзовых.

На втором месте – команда Кыргызстана, завоевавшая 18 золотых, 21 серебряную и 25 бронзовых медалей.

Третье место занял Узбекистан с 11 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми медалями.