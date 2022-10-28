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По жизни вместе: братья-близнецы отправились служить в одну войсковую часть
Братья-близнецы из Мангистауской области будут служить в одной воинской части. Сорок призывников из региона отправились в Актюбинский гарнизон. Церемония проводов прошла в Парке Победы в Актау, передаёт BaigeNews.kz.
Призывников напутствовал председатель Мангистауского областного филиала РОО "Ветераны Вооруженных сил" полковник запаса Нурлыбай Конакбаев.
Cреди новобранцев – близнецы Саясат и Саяхат Султанмурат. С рождения они идут по жизни рядом. Ходили в одну школу, занимались греко-римской борьбой, с отличием окончили Прикаспийский колледж "Болашак" по специальности "строительство и эксплуатация зданий и сооружений".
А когда время пришло служить – явились на призывной пункт, прошли собеседование, медкомиссию, психологическое исследование и были признаны годными к воинской службе.
Служить отправились с желанием, тем более, что и в воинском строю ребята будут ощущать надежное плечо друг друга.
"Вы с детства привыкли всё делать вместе. Служите честно и добросовестно", – пожелал сыновьям их отец Кадыргали Мадиев.
Он также призвал всех призывников достойно исполнить воинский долг перед Отечеством и пожелал им успехов в службе.
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