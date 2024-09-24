По жалобе подчинённого в Костанае судят столичного чиновника

Об уголовном деле руководителя Республиканского центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Минсельхоза РК Жаныбека Кенесбекова стало известно в марте этого года. О том, что он неоднократно брал взятки с директоров областных филиалов почти по всему Казахстану, на брифинге заявили сотрудники антикоррупционной службы. Тогда же он был взят под домашний арест, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Уголовное дело в отношении Жаныбека Кенесбекова начали рассматривать в Костанайском городском суде в начале сентября. Почему именно здесь, ведь чиновник жил и работал в Астане? Потому что, согласно материалам дела, именно в Костанае он погорел на взятках. В регионы Кенесбеков часто ездил в командировки, проверял работу директоров областных филиалов, принимал отчёты. В материалах дела говорится, что Кенесбеков брал деньги не только за положительное решение по отчётам, но и за начисление командировочных нижестоящим сотрудникам, за продление трудового договора тем, что уже вышел на пенсию, на своё проживание во время командировок в гостиницах люкс-класса, на проведение досуга, а то и просто просил перевести деньги на личную банковскую карту родственников или друзей, которые пересылали средства ему. Размер взяток составлял от 50 до 100 тысяч тенге. Незаконное денежное вознаграждение поступало от доверенных лиц. Взятки Кенесбеков успел взять с директоров филиалов по Атырауской, Жамбылской, Вочточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Костнайской областей, а также областей Абай и Жетысу. Общая сумма в итоге составила один миллион 750 тысяч тенге.

В январе этого года в Республиканский центр фитосанитарной диагностики и прогнозов поступило анонимное обращение с жалобами на руководителя Костанайского областного филиала Кульмухамбетова. Обращавший просил привлечь костанайского чиновника к дисциплинарной ответственности. Столичный чиновник направил в Костанай своего заместителя, чтобы они провели служебную проверку, а потом позвонил по телефону Кульмухамбетову. Кенесбеков достоверно знал, что анонимные жалобы не рассматриваются, а заместителя направил для проверки в Костанай скорее для устрашения. И начал требовать с костанайского подчинённого взятки за то, что он не подвергнет его дисциплинарному взысканию по факту анонимного обращения.

"В целях конспирации Кенесбеков предоставил телефон своего родственника, на который Кульмухамбетов должен был переводить взятки", – говорится в обвинительном заключении.

В феврале директор Костанайского филиала обратился с заявлением в антикоррупционную службу, в котором сообщил, что госслужащий из Астаны незаконно вымогает с него деньги. Антикор взял дело под свой контроль. И очередную взятку Кульмухамбетов переводил через мобильное банковское приложение родственнику столичного начальника уже под надзором сотрудников антикоррупционной службы. Когда деньги дошли до нужного адресата, Кенесбекова взяли под домашний арест.

Его действия квалифицировали по статье 366 часть 3 УК РК (Получение взятки путём вымогательства неоднократно). Согласно этой статье подсудимому грозит штраф в 60-70-кратном размере от суммы взятки либо от 7 до 12 лет лишения свободы.

Сегодня в Костанайском суде Жаныбек Кенесбеков сообщил, что полностью признаёт свою вину и раскаивается.

"Подсудимый Кенесбеков добровольно изъявил желание на заключение процессуального соглашения о полном признании вины", – сообщил суду прокурор.

В связи с тем, что подсудимый заключил процессуальное соглашение, прокурор попросил назначить Кенесбекову сумму штрафа в два раза ниже, чем предусмотрено Уголовным кодексом. То есть не в 70-кратном размере, а в 35-кратном размере от суммы взятки, что равняется 61,2 млн тенге. Кроме того, гособвинитель попросил лишить Кенесбекова права занимать должности на госслужбе, в Национальном банке и в квазигосударственном секторе пожизненно.

"С квалификацией деяния и мерой наказания согласен, вину признаю, раскаиваюсь", – сказал подсудимый Кенесбеков.

И добавил, что он уже перевёл на депозитный счёт Костанайского суда всю сумму штрафа – более 61 млн тенге.

Жаныбек Кенесбеков родился в Акмолинской области, учился на агронома в Алматы. Женат, у него трое детей и родители-инвалиды, как сообщил он в костанайском суде. Больше 8 лет – с 2015 по 2023 годы – проработал руководителем Жамбылского областного филиала Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов.

В 2016 году, когда Кенесбеков был руководителем Жамбылского областного филиала, регион переживал крупное нашествие саранчи. Из-за этого плановой обработке специальными опрыскивателями и сильнодействующими препаратами "Доклоприд" и "Комбат" подверглось почти 3000 гектаров посевов. Тогда Кенесбеков активно комментировал журналистам ситуацию с нашествием саранчи и рассказывал, какие меры принимаются для борьбы с ней.

В марте 2023 года с должности главы филиала он был повышен до руководителя этого центра и переехал в Астану. В этой должности он проработал всего год – в марте этого года его задержали сотрудники антикоррупционной службы. На днях по этому делу в суде Костаная вынесут приговор.