LIVE LIVE
LIVE
  • 15 Апреля, 12:07
  • BAIGENEWS

По завышенным ценам покупали продукты в больницах Кызылординской области

Сегодня, 11:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01
116
Фото: baigenews.kz

В трёх областных больницах Кызылординской области закупка социально-значимых продовольственных товаров осуществлялась по завышенным ценам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

После проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники.

"Ранее закупка социально-значимых продовольственных товаров осуществлялась соцучреждениями по завышенным ценам, излишне расходуя на это бюджетные средства.

После заключения прямых договоров с оптовиками и производителями обеспечено снижение цен на 11 наименований СЗПТ. В частности, снижены цены на картофель, морковь, капусту и сахар", - говорится в сообщении.

Экономия средств из бюджета составит более 6 млн тенге.

Самое читаемое

Наверх