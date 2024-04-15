По завышенным ценам покупали продукты в больницах Кызылординской области

В трёх областных больницах Кызылординской области закупка социально-значимых продовольственных товаров осуществлялась по завышенным ценам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

После проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники.

"Ранее закупка социально-значимых продовольственных товаров осуществлялась соцучреждениями по завышенным ценам, излишне расходуя на это бюджетные средства.



После заключения прямых договоров с оптовиками и производителями обеспечено снижение цен на 11 наименований СЗПТ. В частности, снижены цены на картофель, морковь, капусту и сахар", - говорится в сообщении.