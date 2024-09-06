По закону стаи: родственники погибшего школьника рассказали шокирующие подробности

Родные погибшего в Актюбинской области Нуржана Садык рассказали о чудовищной дедовщине в сельской школе Темирского района. В причинах конфликта разбирался корреспондент BaigeNews.

14-летний актюбинский школьник Нуржан Садык стал жертвой дедовщины и безнаказанности, сообщили его родственники. По их словам, Нуржан был добродушным активистом и квнщиком. Хорошо учился. Однако в их школе была жесткая система травли – старшеклассники постоянно избивали детей из младших классов. Перейдя в девятый класс, Нуржан как и другие его одноклассники, должен был выстоять в драке со старшими. Вечером второго сентября он пошел на "стрелку" и не вернулся.

"Пятеро детей из 10-11 классов били Нуржана. Среди них был кандидат мастера спорта. Он знал, что Нуржан крупнее и сильнее всех и поэтому призывал бить его сильнее. Среди участников есть дети учителей школы. Мы переживаем, что виновные останутся без наказания – ведь задержали не всех", - говорит сестра Аяжан Сыдыкова.

После часового избиения подростка оставили умирать в муках.

"Главарь этой банды давно уже пугает и избивает детей. Он пригрозил детям, что их постигнет такая же участь, если они проболтаются. И всех прогнал. Лишь через час кто-то из них все же сообщил родителям", - рассказывает сестра.

Из-за произошедшего уволили директора Копинской школы, который с прошлого года находился на больничном. Задержаны трое подозреваемых.

Дело на контроле генеральной прокуратуры.

Родственники требуют справедливого наказания для всех кто участвовал в избиении.

В школе села Копа более двухсот детей. Десятки из них, по словам родственников, пострадали из-за дедовщины, о которой знали многие. Но почему-то вскрылось все только после убийства.