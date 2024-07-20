По заказу акимата Актобе построили дома, которые подлежат сносу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В суд №2 города Актобе направлено уголовное дело по некачественному строительству жилых домов, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру области.
Прокуратура Актюбинской области завершили досудебное расследование по статьям 190 часть 4 пункт 2), 278 часть 2 и 280 часть 1 УК (мошенничество, недоброкачественное строительство, а также ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг).
По делу проходят четверо подозреваемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста" и "залога".
"В 2018 году между отделом строительства Актобе и ТОО "Машат" заключены договора на строительство двух 24-квартирных жилых домов в Актобе, на общую сумму свыше 337 миллионов тенге. Строительство жилых домов в последующем передано субподрядной организации ТОО "Агро-Сервис". Многоквартирные жилые дома сданы в эксплуатацию в октябре 2019 года. Однако после завершения строительства в фундаменте домов появились различные деформации (трещины). Согласно заключению экспертов дома находятся в аварийном состоянии, не подлежат эксплуатации и рекомендуются к сносу. Технические характеристики бетонных блоков ФБС не соответствуют требованиям ГОСТ", – сообщили в прокуратуре.
Самое читаемое