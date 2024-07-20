По заказу акимата Актобе построили дома, которые подлежат сносу

В суд №2 города Актобе направлено уголовное дело по некачественному строительству жилых домов, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру области.

Прокуратура Актюбинской области завершили досудебное расследование по статьям 190 часть 4 пункт 2), 278 часть 2 и 280 часть 1 УК (мошенничество, недоброкачественное строительство, а также ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг).

По делу проходят четверо подозреваемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста" и "залога".