"По всей стране проведем работу с медперсоналом" - Гиният о продаже младенца в Таразе

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Продажу младенца в Таразе прокомментировала министр здравоохоранения Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz. Она сообщила, что инцидент произошел вне стен роддома.

"По-моему, где-то пять лет назад такие у нас случаи были. Тогда по всем перинатальным центрам и родильным домам мы установили видеонаблюдение, внедрили специалистов, психологов, которые с теми мамами работали, которые отказываются от детей. Такую целенаправленную работу провели. По данным СМИ, я подробностей не знаю, женщина была выписана с ребёнком, которого родила, а все эти случаи происходили уже, когда она находилась на съёмной квартире. Во всех родильных домах установлены видеонаблюдение, и врачи, заведующие следят за происходящим в родильных палатах. Если роды прошли нормально, их долго не держат, 3-4 дня по стандарту. Раз такой инцидент случился, ещё раз по всей стране проведем работу со всеми медперсоналами", - ответила министр на вопрос журналистов в кулуарах пленарного заседания в сенате.

Напомним, в Таразе акушеры продали новорожденного младенца за полтора миллиона тенге. Двух женщин задержали в тот момент, когда они передавали ребенка покупателю. Помимо медработниц, под следствием сейчас биологическая мать и несостоявшаяся родительница. Всем вменяют статью "Торговля несовершеннолетними". Двум предприимчивым акушеркам и покупательнице грозит до девяти лет тюрьмы. А биологическую мать могут лишить родительских прав на девочку, от которой она отказалась. К слову, по некоторым данным, у нее есть и другие дети.