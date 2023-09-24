  • 24 Сентября, 16:32
  • BAIGENEWS
В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон
На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане
Неиспользуемые 2,9 миллиона гектаров возвращены государству в этом году
Казахстанца экстрадировали из Турции за хищение около 1 млрд тенге
900 миллионов тенге на малине. Схему хищения выявили в Жамбылской области
Как чемпиона мира Ризабека Айтмухана встретили на родине
10 лет колонии получила 22-летняя закладчица в Талдыкоргане
Пожар в школе Тараза: прыгнувшие с третьего этажа девушки-строители в реанимации
14-летний подросток упал с высоты в ЖК "Триумф Астаны"
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

По всей Франции проходят акции против полицейского насилия

Сегодня, 01:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Facebook.com / BFMTV Сегодня, 01:50
Сегодня, 01:50
372
Фото: Facebook.com / BFMTV

В Париже и других городах Франции проходят протесты против "систематического расизма" в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW

В частности, в акции протеста в Тулузе приняли участие около 600 человек. Они несли транспаранты с лозунгами "Против систематического расизма", "Полиция калечит, полиция убивает". В Париже крупный протестный марш начался во второй половине дня.

Протесты против полицейского произвола во Франции начались после смерти 17-летнего юноши, которого в конце июня под Парижем застрелил сотрудник полиции. 38-летнего полицейского взяли под стражу по подозрению в умышленном убийстве. Предварительное расследование показало, что полицейский не соблюдал условия применения оружия.

Самое читаемое

Наверх