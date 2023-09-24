По всей Франции проходят акции против полицейского насилия
Сегодня, 01:50
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Сегодня, 01:50Сегодня, 01:50
372Фото: Facebook.com / BFMTV
В Париже и других городах Франции проходят протесты против "систематического расизма" в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
В частности, в акции протеста в Тулузе приняли участие около 600 человек. Они несли транспаранты с лозунгами "Против систематического расизма", "Полиция калечит, полиция убивает". В Париже крупный протестный марш начался во второй половине дня.
Протесты против полицейского произвола во Франции начались после смерти 17-летнего юноши, которого в конце июня под Парижем застрелил сотрудник полиции. 38-летнего полицейского взяли под стражу по подозрению в умышленном убийстве. Предварительное расследование показало, что полицейский не соблюдал условия применения оружия.
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