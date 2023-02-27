По всему Казахстану 1 марта включат сирены

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Сирены зазвучат 1 марта по всему Казахстану. В стране пройдет республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.



Республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты пройдёт с 9:00 до 12:00.

"Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.



В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях", - говорится в сообщении.

Звуковой сигнал "Внимание всем!" – это предупредительный сигнал, который подаётся для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.