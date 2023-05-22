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По уровню и игре не уступает - эксперт о шансах Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
У казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной высокие шансы на победу в турнире "Большого шлема" "Ролан Гаррос". Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразил известный российский комментатор Максим Янчевский.
"Елена провела крутой сезон в Риме. И для неё самое важное то, что она стала четвёртой ракеткой мира. Почему на это обращаю внимание? Потому что на "Ролан Гаррос" она не попадёт минимум до полуфинала на матчи с Игой Швентек и Ариной Соболенко. Если бы она была пятой сеянной, вышла бы на них в четвертьфинале.
Соответственно, получается, что Елена будет возглавлять свою часть сетки, зная, что со Швентек и Соболенко не встретится в полуфинале.
Собственно, эти три девушки являются фаворитами. Может быть, Ига в большой степени, потому что она побеждала уже на этом турнире.
Для меня не является неожиданностью успешное выступление Елены. Говорят, что её игра строится на позиции силы, что на траве она успешнее, потому что в прошлом году выиграла Уимблдон.
Но давайте вспомним 2021 год, когда Рыбакина обыграла Серену Уильямс и проиграла затем Анастасии Павлюченковой со счётом 7:9. Тогда она вышла в финал.
Если Павлюченкова вышла в финал турнира, то тогда почему этого не может сделать Рыбакина? Она по уровню и игре не уступает. А дальше уже зависит от того, в какой форме подойдёт каждый из фаворитов.
Я считаю Швентек, Соболенко и Рыбакину фаворитами. Если выиграет кто-то другой, то это будет сенсацией. Возможно, я бы не стал сбрасывать со счетов Елену Остапенко, так как до этого она выигрывала этот турнир", - сказал эксперт.
Напомним, Елена Рыбакина выиграла теннисный турнир категории "Мастерс" в Риме. Это позволило казахстанской теннисистке занять четвертое место в рейтинге WTA.
Квалификационные матчи турнира в Париже стартовали 22 мая.
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