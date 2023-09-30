По ту сторону Борового: кто отвечает за порядок на курорте
Сегодня, 22:19
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Сегодня, 22:19Сегодня, 22:19
155Фото: BaigeNews.kz
Наша история — о людях, для которых небезразличны природа и окружающий мир. Их работа посвящена заботе о чистоте и порядке в курортной зоне Боровое. Один из них – работник по благоустройству Роман Курач, передаёт BaigeNews.kz
В его обязанности входит уборка велосипедных и пешеходных дорожек, уборка мусора, поддержание ухоженного вида территории. Как признается герой, эту работу он выбрал не ради больших заработков, а по призванию сердца. Здесь, на природе, он чувствует себя лучше всего.
Подробнее о жизни Романа и его работе в нашем видео.
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