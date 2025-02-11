По торговым точкам есть вопросы - министр сельского хозяйства о ценах на картофель
В январе цена на картофель увеличилась в два раза.
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Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве прокомментировал цены на картофель, передает BaigeNews.kz.
Журналисты, задавая вопрос, отметили, что цены в некоторых магазинах составляют больше 400 тенге, а в крупных торговых точках картофель и вовсе отсутствует.
"Вчера вице-министру дал поручение. На самом деле картофеля, говорят, нет. Пожалуйста: мы сегодня 5-10 КамАЗов можем привезти - пусть принимают. И мы можем по 200 тенге сегодня сдать. И 20 процентов пусть (надбавят - прим. ред.), то есть, картошка 240 тенге должна стоить. По торговым точкам есть вопросы, будем заниматься этим вопросом", - заключил министр.
Напомним, в январе цена на картофель выросла в два раза. Эксперты назвали виновными в ситуации трейдеров.
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