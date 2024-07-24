По статистике есть, а по факту нет - эксперт о ситуации с подсолнечником в Казахстане

Исполнительный директор по стратегическому развитию Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Андрей Антонов заявил, что в Казахстане сейчас сложилась ситуация, когда по статистике есть цифры по остаткам подсолнечника, а по факту на рынке его нет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я хотел бы привести пример сегодняшнего дня. За июль у бюро статистики вышел отчёт по наличию семян подсолнечника, на 1 июля. По данным бюро, остатки подсолнечника на 1 июля составляли 419, 8 тыс. тонн, из них у маслозавода в 165 тыс. тонн. Получается, что у других участников рынка 254,6 тыс. тонн. Мы провели мониторинг маслозаводов по наличию семян подсолнечника, и все маслозаводы по всем регионам говорят о том, что подсолнечника нет", - заявил на онлайн-сессии Бюро национальной статистики Андрей Антонов.

По его данным, подсолнечник закончился и сельхозтоваропроизводители не предлагают его на реализацию, потому что нет семян.

"Даже цены повысились на сегодняшний день до 200-210 тыс. тенге за тонну. Нет никакой очереди по реализации данного подсолнечника, потому что его вообще нет. Хотя при этом Бюро статистики даёт информацию, что остатки есть. Мы в прошлом году тоже поднимали этот вопрос. На начало января мы фиксировали расхождение данных с официальной статистикой по семенам подсолнечника в среднем на 33% или не менее 262 тыс. тонн. В текущем году ситуация аналогичная. Мы говорим о том, что на рынке вообще нет подсолнечника, у фермеров его нет и он закончился. Данные бюро статистики говорят об обратном. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда по статистике есть цифры по остаткам подсолнечника, а по факту на рынке его нет. Вопрос в этом", - отметил спикер.

Директор департамента статистики сельского хозяйства и национальных переписей Бюро национальной статистики Асель Джартыбаева прокомментировал ситуацию.