В 2024 году Агентством проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности Национального центра экспертизы лекарств и медизделий, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее проведенный анализ в "СК-Фармация" выявил серьезные риски, связанные с завышением стоимости закупок.

Как установлено, это напрямую связано с деятельностью центра экспертизы.

Основные риски – закрытость информации о затратах и наценках поставщиков, раздробленность информсистем, отсутствие механизма перепроверки сведений.

"Приказы Минздрава позволяли формировать цены на лекарства за счет необоснованных наценок по транспортным расходам поставщика, затратам на маркетинг и оценку качества. Все это приводило к тому, что стоимость лекарств с момента их регистрации до поступления на полки аптек увеличивалась более, чем в два раза. В итоге сверхприбыли получали крупные фармкомпании", - говорится в сообщении Антикора.

Агентством в адрес Минздрава внесены рекомендации по исключению необоснованных наценок и внедрению единой информсистемы мониторинга.

Приказом Руководителя Администрации Президента уже создана Рабочая группа по цифровизации системы ценообразования в этой сфере.

На сегодня по рекомендациям Антикоррупционной службы внесены поправки в три приказа министра здравоохранения, касающиеся предельных цен и порядка закупа.

В итоге исключены необоснованные наценки, что положительно скажется на снижении цен на отдельные лекарства.