По рекомендации Антикора ожидается снижение цен на лекарства и медизделия
Выявлены необоснованные наценки.
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В 2024 году Агентством проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности Национального центра экспертизы лекарств и медизделий, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее проведенный анализ в "СК-Фармация" выявил серьезные риски, связанные с завышением стоимости закупок.
Как установлено, это напрямую связано с деятельностью центра экспертизы.
Основные риски – закрытость информации о затратах и наценках поставщиков, раздробленность информсистем, отсутствие механизма перепроверки сведений.
"Приказы Минздрава позволяли формировать цены на лекарства за счет необоснованных наценок по транспортным расходам поставщика, затратам на маркетинг и оценку качества. Все это приводило к тому, что стоимость лекарств с момента их регистрации до поступления на полки аптек увеличивалась более, чем в два раза. В итоге сверхприбыли получали крупные фармкомпании", - говорится в сообщении Антикора.
Агентством в адрес Минздрава внесены рекомендации по исключению необоснованных наценок и внедрению единой информсистемы мониторинга.
Приказом Руководителя Администрации Президента уже создана Рабочая группа по цифровизации системы ценообразования в этой сфере.
На сегодня по рекомендациям Антикоррупционной службы внесены поправки в три приказа министра здравоохранения, касающиеся предельных цен и порядка закупа.
В итоге исключены необоснованные наценки, что положительно скажется на снижении цен на отдельные лекарства.
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