По протесту Генпрокурора оправдан человек

Приговором Алтынсаринского районного суда Костанайской области, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, Кенжегарин был осужден за мошенничество по ст.190 ч.1 УК к 1 году ограничения свободы, передаёт BaigeNews.

В частности, Кенжегарин подав документы в комиссию по легализации Алтынсаринского района Костанайской области легализовал и оформил на себя квартиру, расположенную в селе Малая Чураковка.

В последующем данное решение о легализации апелляционной инстанцией Костанайского областного суда было признано незаконным, так как Кенжегариным комиссии предоставлены ложные сведения о покупке квартиры.

В дальнейшем это решение суда и стало основанием для уголовного преследования Кенжегарина за мошенничество.

Тогда как, фактически допрошенные по делу свидетели подтвердили, что в 1997 году предыдущий владелец продал квартиру Кенжегарину за 100 тыс. тенге. Кенжегарин деньги передал при свидетелях без расписки.

При этом у продавца документов о принадлежности ему квартиры не было, так как он также приобрел ее на основании устной договоренности с предыдущим владельцем.

При данных обстоятельствах Кенжегарину следовало урегулировать вопрос с владельцем квартиры, путем признания сделки состоявшейся, подав в гражданский суд.

Таким образом, в действиях Кенжегарина не имеются признаки состава уголовного правонарушения, так как умысла на совершение мошенничества он не имел.

Верховный Суд согласился с доводами протеста Генерального Прокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование.

По кассационному протесту Генерального Прокурора Верховный Суд оправдал Кенжегарина А.

Всего за 1-е полугодие по кассационным протестам Генерального Прокурора оправдано 4 лица, путем снижения меры наказания, переквалификации действий, смягчения режима уголовно-исполнительного учреждения улучшено положение 82 лиц.