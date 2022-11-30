"По программе "Бюджет народного участия" в районе реализованы все проекты" - Ерболат Досаев

Очередная встреча исполняющего обязанности акима Алматы Ерболата Досаева с населением прошла в Турксибском районе, передаёт Baigenews.kz. Глава города рассказал о развитии района и о проделанной работе по предложениям, поступившим от жителей.

Актуальной проблемой в районе остается вопрос модернизации инженерных сетей. С начала текущего года построено 71,6 километров инженерных сетей, что позволит более 20 тысячам жителям после окончательного завершения работ подключиться к центральным коммуникациям. Кроме того, до конца года будет завершено строительство трех канализационных насосных станций. Также получены ПСД на строительство еще 64,4 километров сетей по водоснабжению.

Для обеспечения района стабильным электроснабжением реконструируют 5,5 километров электрических сетей в микрорайоне "Шуакты", из них уже реконструировано более 95%.

В начале 2023 года начнется реконструкция электросетей в микрорайоне "Альмерек" и "Кайрат". Строится подстанция "Туздыбастау", завершение работ ожидается в июне 2023 года.

В ходе прошлой встречи с акимом в июне т.г. был поднят вопрос электроснабжения 22 домов по ул. Жахангер. В настоящее время работы по строительству новой линии электропередач завершены. Жители подключены к городским сетям и обеспечены бесперебойным электроснабжением.

Завершается модернизация линий наружного освещения по магистральным улицам, до конца года будет обеспечено освещение 90% Турксибского района.

По вопросу развития дорожной инфраструктуры и общественного транспорта в районе отремонтировано 17 улиц протяженностью 9 километров. Проведен текущий ремонт 89 улиц общей площадью 20 тысяч квадратных метров, построены и отремонтированы тротуары по 11 улицам протяженностью 9 километров.

Для снижения дефицита ученических мест предусмотрена реконструкция здания школы-гимназии №59, которая увеличит мощность школы до 900 ученических мест. В следующем году планируется начать строительство две школьные пристройки в районе на 1050 мест.

Для обеспечения в шаговой доступности медицинского обслуживания в декабре начнется строительство врачебной амбулатории на 100 посещений в смену в микрорайоне "Нуршашкан". Дополнительно в I квартале 2023 года планируется строительство врачебной амбулатории на 200 посещений в смену по улице Айбасова.

Также и. о. акима города Ерболат Досаев проинформировал о мерах обеспечения общественной безопасности района. До конца года завершится установка 322 камер видеонаблюдения по 174 адресам. Дополнительно в апреле 2023 года планируется запустить в промышленную эксплуацию 448 камер "Сергек" по 96 адресам.

По программе "Бюджет народного участия" в районе реализованы все запланированные 28 проектов: 14 мест по благоустройству, 10 детских и спортивных площадок, 4 заглубленные контейнерные площадки.

В ходе встречи с и.о. акима Алматы жители поднимали вопросы ремонта дорог, канализационных и электрических сетей, благоустройства и другие.