По программе "Ауыл - ел бесігі" украли 450 миллионов тенге в СКО

Фото: петропавловск.kz

Хищения бюджетных средств в особо крупном размере по государственной программе "Ауыл – ел бесігі" выявили сотрудники Департамента АФМ по Северо-Казахстанской области, передает BaigeNews.kz.

"В эксплуатацию была принята автомобильная дорога при полном отсутствии дорожного полотна. Из запланированной протяженности дороги 53,5 километра отсутствовало 27 километров автодороги. Сумма причиненного ущерба составила порядка 450 миллионов тенге. В результате расследования уголовного дела по факту хищения при строительстве дороги в районе имени Г. Мусрепова выявлены причастные к хищению лица. Дело направлено в суд", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Строительство указанной автодороги для местных жителей имеет социальное значение ввиду их отдаленности от районного центра. Проведение такой работы Департаментом АФМ по СКО позволило восстановить строительство автомобильной дороги, отдельные участки которой уже функционируют в настоящее время, отметили в ведомстве.