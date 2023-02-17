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По поручению Токаева борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в Турцию Сегодня, 09:18
219
Сегодня, 09:18
219

По поручению Токаева борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в Турцию

По поручению главы государства в зону стихийного бедствия направляются палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Общий объем гуманитарной помощи 55 тонн.

Груз отправился авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.

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#гуманитарная помощь #Турция #землетрясение
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:18
219
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