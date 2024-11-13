В Кызылорде открылся новый терминал аэропорта "Коркыт Ата"

По поручению главы государства премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в открытии нового терминала в аэропорту "Коркыт Ата" в городе Кызылорда, передаёт BaigeNews.kz.

Реализованный в рамках социальной ответственности бизнеса проект способствует развитию торгово-экономического, туристского потенциала региона и обеспечению доступности транспортных услуг, оказывающих непосредственное влияние на качество жизни населения. Запуск нового терминала увеличит пропускную способность воздушной гавани в 7 раз – С 300 тысяч до 2 млн пассажиров в год. Обновленный терминал "Коркыт Ата" соответствует высоким стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"В Послании народу Глава государства назвал развитие транспортно-логистического сектора стратегическим приоритетом. Новый терминал аэропорта "Коркыт Ата" - важный инфраструктурный проект не только для региона, но и для всего Казахстана. Его реализация позволит открыть дополнительные авиаперевозки, в том числе международные, увеличить транзитный потенциал, пассажиропоток и грузопоток, что положительно скажется на развитии внутреннего туризма, торговли и экономики в целом. Правительство будет полностью поддерживать социально ориентированные инициативы бизнеса по строительству современной, качественной транспортно-логистической инфраструктуры – это вклад в будущее нашей страны",— отметил Олжас Бектенов и поблагодарил всех, кто в кратчайшие сроки обеспечил запуск проекта.

Первый заместитель акима Кызылординской области Данияр Жаналинов доложил о планах открытия дополнительных рейсов в городах Актау и Атырау, а также включения в перечень социально значимых рейсов таких воздушных маршрутов, как "Кызылорда-Кокшетау", "Кызылорда–Актобе", "Кызылорда–Караганда".

Выступая от имени общественности региона, председатель Совета ветеранов Кызылординской области Серик Дуйсенбаев отметил важность улучшения качества обслуживания и благоприятных условий для всех категорий пассажиров в обновленном аэропорту.