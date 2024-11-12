По поручению Президента в Кызылорде открыли новый терминал аэропорта "Коркыт Ата"

По поручению Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в открытии нового терминала аэропорта "Коркыт Ата" в г. Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Проект, реализованный в рамках социальной ответственности бизнеса, способствует развитию торгово-экономического, туристского потенциала региона и обеспечению доступности транспортных услуг, напрямую влияющих на качество жизни населения. Запуск нового терминала увеличит пропускную способность воздушной гавани в 7 раз – с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год. Обновленный терминал "Коркыт Ата" соответствует высоким стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Глава государства в Послании народу стратегическим приоритетом назвал развитие транспортно-логистического сектора. Новый терминал аэропорта "Коркыт Ата" — важный инфраструктурный проект не только для региона, но и для всего Казахстана. Его реализация позволит открыть дополнительные авиамаршруты, в том числе и международные, увеличить транзитный потенциал, пассажиро- и грузопоток, что положительно повлияет на развитие внутреннего туризма, торговли и экономики в целом. Правительство будет всецело поддерживать социально-ориентированные инициативы бизнеса по строительству современной, качественной транспортно-логистической инфраструктуры — это вклад в будущее нашей страны", — отметил Олжас Бектенов и поблагодарил всех, кто принял участие и в короткие сроки обеспечил запуск проекта.

Руководитель Правительства ознакомился с процессом обслуживания пассажиров внутренних и международных рейсов. Терминал площадью 7 500 м2 оснащен передовыми технологиями в виде телескопических трапов, автоматизированной системы досмотра багажа и др. В реализацию проекта 20,9 млрд тенге были инвестированы Фондом Булата Утемуратова в рамках социальной ответственности. Свыше 4,3 млрд тенге выделено из местного бюджета на инженерно-коммуникационную инфраструктуру, строительство автодороги, благоустройство и освещение территории аэропорта.

Председатель правления АО "Аэропорт "Коркыт Ата" Баян Ажмолдаев сообщил о своевременности запуска терминала с учетом ежегодно растущего пассажиропотока в регионе. Так, за 9 месяцев т.г. аэропортом обслужено 265 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В неделю осуществляются 26 внутренних рейсов (17 в Астану и 9 — в Алматы). В июне т.г. был запущен международный чартерный рейс в г. Анталья (Турция).

Первый заместитель акима Кызылординской области Данияр Жаналинов доложил о планах по открытию дополнительных рейсов в гг. Актау и Атырау, а также включению в перечень социально значимых рейсов таких авиамаршрутов, как "Кызылорда-Кокшетау", "Кызылорда-Актобе", "Кызылорда-Караганда".

Выступивший от лица общественности региона председатель Совета ветеранов Кызылординской области Серик Дуйсенбаев отметил важность улучшения качества услуг и комфортных условий, созданных в обновленном аэропорту для всех категорий пассажиров.