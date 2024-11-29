По поручению Ерболата Досаева в городе продолжат финансирование программы "Алматы жастары"

В Алматы по инициативе акима города Ерболата Досаева будет продолжено финансирование жилищной программы "Алматы жастары". Об этом сообщил в ходе внеочередной сессии маслихата Алматы руководитель Управления финансов Канат Сухамбеков, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках уточнения бюджета города Алматы увеличен объем социальной помощи для граждан из категории социально уязвимых слоев населения: 585 млн тенге выделяется районным акиматам на оказание социальной поддержки гражданам на дому, а также поддержка лиц с особыми потребностями.

Как отметил Канат Сухамбеков, для финансирования жилищной программы "Алматы жастары" из бюджета будет выделено дополнительно 1,4 млрд тенге.

Это позволит, по его словам, предоставить дополнительно 80 ипотечных займов для молодых граждан, которые трудятся в социальной, правоохранительной, коммунальной и других сферах.

Также для улучшения жилищных условий 2 510 сотрудников органов внутренних дел с местного бюджета дополнительно планируется выделить 2,5 млрд тенге.