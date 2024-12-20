При координации Генеральной прокуратуры межведомственной следственно-оперативной группой КНБ-МВД и совместно со специализированным подразделением АФМ в Астане и Караганде задержана группа лиц, занимавшихся вымогательством денег через Telegram-канал QirSabyn, передаёт BaigeNews.kz.

"Проведены неотложные следственные действия, изъяты технические средства, крупная сумма денег и иные вещественные доказательства. Администраторы телеграм-канала с санкции суда взяты под стражу. Необходимые следственные и оперативные мероприятия продолжаются", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что создатели канала угрожали тем, у кого требовали деньги, публикацией недостоверной информации компрометирующего характера.