  • 20 Декабря, 19:01
  • BAIGENEWS

По подозрению в вымогательстве задержаны администраторы Telegram-канала в Казахстане

Изъята крупная сумма денег и иные вещественные доказательства.

Сегодня, 17:49
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:49
Сегодня, 17:49
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Фото: pxhere.com

При координации Генеральной прокуратуры межведомственной следственно-оперативной группой КНБ-МВД и совместно со специализированным подразделением АФМ в Астане и Караганде задержана группа лиц, занимавшихся вымогательством денег через Telegram-канал QirSabyn, передаёт BaigeNews.kz.

"Проведены неотложные следственные действия, изъяты технические средства, крупная сумма денег и иные вещественные доказательства. Администраторы телеграм-канала с санкции суда взяты под стражу. Необходимые следственные и оперативные мероприятия продолжаются", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что создатели канала угрожали тем, у кого требовали деньги, публикацией недостоверной информации компрометирующего характера.

 

 

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