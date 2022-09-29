По подозрению в вымогательстве задержан министр образования Кыргызстана

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В Бишкеке задержан министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД страны.

"В рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере проведены следственно-оперативные мероприятия. Сотрудниками МВД при получении взятки задержан министр образования и науки КР А.Б. В настоящее время осуществляется расследование по факту получения взятки в особом крупном размере (110 000 долларов) при зачислении иностранных студентов в отечественные вузы", - сообщили в МВД.

Указывается, что по итогам дальнейшего расследования уголовного дела будет предоставлена более подробная информация.

41-летний Бейшеналиев дважды назначался на пост министра образования и науки КР - в 2020 году и в феврале 2022 года. В промежутке (с августа 2021 года по февраль 2022-го) был главой дипломатической миссии Кыргызстана в Швейцарской Конфедерации.





