open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • По подозрению в вымогательстве задержан министр образования Кыргызстана
bulak.kg Сегодня, 07:48
213
Фото: bulak.kg

По подозрению в вымогательстве задержан министр образования Кыргызстана

В Бишкеке задержан министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД страны.

"В рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере проведены следственно-оперативные мероприятия. Сотрудниками МВД при получении взятки задержан министр образования и науки КР А.Б. В настоящее время осуществляется расследование по факту получения взятки в особом крупном размере (110 000 долларов) при зачислении иностранных студентов в отечественные вузы", - сообщили в МВД.

Указывается, что по итогам дальнейшего расследования уголовного дела будет предоставлена более подробная информация.

41-летний Бейшеналиев дважды назначался на пост министра образования и науки КР - в 2020 году и в феврале 2022 года. В промежутке (с августа 2021 года по февраль 2022-го) был главой дипломатической миссии Кыргызстана в Швейцарской Конфедерации. 



Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#вымогательство #Коррупция #Кыргызстан #министры
Журналист
Сегодня, 07:48
213
Поделитесь:
Наверх