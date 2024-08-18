По подозрению в причастности к пожарам в Турции задержаны семь человек

В Турции задержали семь человек по подозрению в причастности к лесным пожарам на западе и северо-западе республики. Об этом говорится в сообщении главы МВД Турции Али Ерликая в социальной сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР24".

Четверо подозреваемых взяты под стражу в провинции Измир и его пригороде Каршияка, где пожары 16 августа достигли жилых районов города-миллионника. До этого турецкий министр сельского хозяйства Ибрагим Юмаклы ранее заявил, что причиной возгорания в этом районе стал огонь костра, который люди развели для пикника.

В настоящее время пожары тушат в пяти провинциях: Измир, Айдын, Мугла, Маниса и Болу. Для борьбы с природной стихией задействованы 42 вертолёта и 11 самолётов, а также 366 наземных средств.

Ранее сообщалось, что полоса огня в Турции растянулась в общей сложности на 30 км. На борьбу с пожаром власти бросили около тысячи человек и сотни единиц техники, десятки вертолётов и самолётов.