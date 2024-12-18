  • 18 Декабря, 10:45
  • BAIGENEWS

По подозрению в изнасиловании задержали 33-летнего мужчину в Алматинской области

Решается вопрос о назначении меры пресечения.

Сегодня, 10:27
АВТОР
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nsk.rbc.ru Сегодня, 10:27
Сегодня, 10:27
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Фото: nsk.rbc.ru

В Алматинской области по факту изнасилования полицей возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, для установления всех обстоятельств происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

"По результатам оперативно-разыскных мероприятии установлен и доставлен в полицию 33-летний мужчина", - проинформировали в ДП.

В настоящее время решается вопрос о назначении меры пресечения, соответствующей тяжести совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что трое подростков изнасиловали девочку в Жамбылской области.

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