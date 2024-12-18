В Алматинской области по факту изнасилования полицей возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, для установления всех обстоятельств происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

"По результатам оперативно-разыскных мероприятии установлен и доставлен в полицию 33-летний мужчина", - проинформировали в ДП.

В настоящее время решается вопрос о назначении меры пресечения, соответствующей тяжести совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что трое подростков изнасиловали девочку в Жамбылской области.