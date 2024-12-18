По подозрению в изнасиловании задержали 33-летнего мужчину в Алматинской области
Решается вопрос о назначении меры пресечения.
Сегодня, 10:27
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Сегодня, 10:27Сегодня, 10:27
74Фото: nsk.rbc.ru
В Алматинской области по факту изнасилования полицей возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, для установления всех обстоятельств происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.
"По результатам оперативно-разыскных мероприятии установлен и доставлен в полицию 33-летний мужчина", - проинформировали в ДП.
В настоящее время решается вопрос о назначении меры пресечения, соответствующей тяжести совершенного преступления.
Ранее сообщалось, что трое подростков изнасиловали девочку в Жамбылской области.