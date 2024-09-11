По-новому наказывать предприятия за вредные выбросы предложили в Минэкологии

Часть предприятий в Казахстане не установили автоматизированную систему мониторинга за вредными выбросами. За это они оплачивают штраф. Но воздух чище не становится. Какие меры предлагает Минэкологии, выслушал корреспондент BaigeNews.kz.

С 1 января 2023 года предприятия первой категории обязаны отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере с помощью автоматизированной системы мониторинга. На сегодня из 91 организации установили АСМ 62, а подключились к системе министерства всего 32. На те предприятия, которые не установили оборудование, наложены 18 административных штрафов на сумму 9,6 миллиона тенге.

В Минэкологии предлагают усилить ответственность за нарушение требований по установке АСМ.

"В пункт 3 статьи 174 Экологического кодекса РК и статью 144 Предпринимательского кодекса РК необходимо добавить отсутствие передачи данных АСМ в НБД в режиме реального времени более 24-х часов в качестве основания для проведения внеплановой проверки. Контроль за исполнением предписания об устранении выявленных нарушений также должен являться основанием для проведения внеплановой проверки. В статью 328 Кодекса РК об административных правонарушениях необходимо внесение поправок по штрафам, выносимым по итогам профконтроля без посещения субъекта контроля, за превышения нормативов эмиссий, а также отсутствие данных АСМ более 24-х часов", - сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Ерболат Кожиков.

В Казахстане разработан план мероприятий по снижению выбросов на 366 тысяч тонн, который предусматривает два этапа. Первый – получение комплекса разрешений с 2025 года, предприятиями входящими в перечень объектов первой категории – наиболее вредных по загрязнению. Второй этап – получение разрешений с 2031 года остальным предприятиям.