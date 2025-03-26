В ходе проверок в Центрах оказания специальных социальных услуг выявлены нарушения имущественных прав недееспособных лиц, передает BaigeNews.kz.

Беспорядочно и нерационально расходовались пенсии и пособия опекаемых лиц, а предметы первой необходимости (продукты питания) закупались в два раза дороже от рыночной стоимости.

"Это сложилось в результате того, что пособия и пенсии в объеме 70% расходуются в соответствии с законодательством о госзакупках. А оставшиеся 30% средств расходовались опекуном самостоятельно лишь на основании решения комиссии, которая определяет потребность опекаемых без конкурентной ценовой политики", - говорится в сообщении надзорного органа.

Прокуратурой области внесено представление об устранении нарушений в Министерство труда и социальной защиты населения.

Перед профильным Министерством поставлен вопрос о внесении изменений в действующие Правила использования центрами оказания специальных социальных услуг пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий от 25 мая 2023 года № 174.

По результатам рассмотрения представления приняты меры по изменению в действующие Правила, которые уже находятся на согласовании заинтересованных государственных органов.