По нескольким улицам Алматы ограничат проезд
Сегодня, 03:16
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Сегодня, 03:16Сегодня, 03:16
79Фото: Telegram-канал Almaty_Joly
В Алматы по нескольким улицам временно ограничат проезд для автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly.
Это связано с ремонтными работами на теплосетях в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Ограничения движения автотранспорта будут введены в Алмалинском районе:
- с 9:00 16 июля до 19:00 17 июля движение будет закрыто по улице Карасай батыра от улицы А.Шарипова до улицы Кожамкулова;
- с 9:00 17 июля до 16:00 18 июля движение будет ограничено по улице Наурызбай батыра от улицы Карасай батыра до улицы Кабанбай батыра по одной полосе. Проезд будет открыт по оставшимся трём полосам.
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