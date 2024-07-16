По нескольким улицам Алматы ограничат проезд

В Алматы по нескольким улицам временно ограничат проезд для автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly.

Это связано с ремонтными работами на теплосетях в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Ограничения движения автотранспорта будут введены в Алмалинском районе:



- с 9:00 16 июля до 19:00 17 июля движение будет закрыто по улице Карасай батыра от улицы А.Шарипова до улицы Кожамкулова;

- с 9:00 17 июля до 16:00 18 июля движение будет ограничено по улице Наурызбай батыра от улицы Карасай батыра до улицы Кабанбай батыра по одной полосе. Проезд будет открыт по оставшимся трём полосам.