По-летнему тепло будет в нескольких регионах Казахстана на выходных
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Синоптики Казгидромета сообщили о погоде на выходных в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Под влиянием Скандинавского антициклона в западных, 5-6 октября в северных и восточных регионах страны погода будет сухой и солнечной. Днём солнце прогреет воздух на западе до 23-30 градусов, на севере и востоке - до 15-23 градусов. При этом в ночные часы температура воздуха опустится до минусовых значений", - говорится в прогнозе.
Ближе к 7 октября на север и восток начнут пробиваться дождевые облака холодного атмосферного фронта, с которым ожидают осадки, преимущественно дождь, усиление ветра и понижение дневных температур.
На юге и в центре страны под влиянием атмосферных фронтов с 5 по 7 октября ожидаются дожди, 6-7 октября в горных районах сильные дожди и грозы, усиление ветра, ночью и утром в горных районах - туман.
Самое читаемое
- В полиции назвали причину смерти 14-летней астанчанки в заброшенном здании
- Выплаты ветеранам ВОВ планируют увеличить до 5 млн тенге в Алматы
- Педагога по вокалу подозревают в растлении ученицы
- Депутат оценил риски для экологии Балхаша в случае строительства АЭС
- Шестиклассник покончил с собой из-за буллинга в школе