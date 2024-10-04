По-летнему тепло будет в нескольких регионах Казахстана на выходных

Синоптики Казгидромета сообщили о погоде на выходных в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Под влиянием Скандинавского антициклона в западных, 5-6 октября в северных и восточных регионах страны погода будет сухой и солнечной. Днём солнце прогреет воздух на западе до 23-30 градусов, на севере и востоке - до 15-23 градусов. При этом в ночные часы температура воздуха опустится до минусовых значений", - говорится в прогнозе.

Ближе к 7 октября на север и восток начнут пробиваться дождевые облака холодного атмосферного фронта, с которым ожидают осадки, преимущественно дождь, усиление ветра и понижение дневных температур.

На юге и в центре страны под влиянием атмосферных фронтов с 5 по 7 октября ожидаются дожди, 6-7 октября в горных районах сильные дожди и грозы, усиление ветра, ночью и утром в горных районах - туман.