По колено в грязи: астанчане жалуются на отсутствие дороги рядом с домами

Жители столицы жалуются на катастрофическую ситуацию, складывающуюся на улице возле гимназии №90 имени Кайыма Мухамедханова. Последствия строительства и отсутствие должного контроля перешли все границы, оставляя детей и взрослых в буквальном смысле по колено в грязи. В ситуации разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Столичный микрорайон, который с каждым днём становится всё более густонаселённым, сталкивается с серьёзной проблемой: отсутствие нормальной дороги превращает путь в школу в настоящее испытание для детей и их родителей. При этом местные власти, похоже, не спешат решать проблему, несмотря на многочисленные обращения жильцов.

Адия Сакпанова живёт в доме по адресу Кайыма Мухамедханова, 28а. Её двое детей учатся в гимназии №90. Детям после дождя приходится идти в школу по грязи и огромным лужам. Спасают "маечки", натянутые поверх обуви, которые потом снимаются около входа в школу. Но и этот лайфхак работает не на 100%, признаётся Адия Сакпанова. Брюки всё равно приходится ежедневно стирать, а обувь отмывать от грязи.

"Единственное, что нам предлагают, – это обойти грязь, но этот путь требует в три раза больше времени! Зачем нам делать круг, если школа на расстоянии вытянутой руки?" – с возмущением делится она.

Айгерим Алёхина вместе с мужем и двухлетним ребёнком арендуют жильё по адресу Кайыма Мухамедханова, 28. Недавно пристроили сына в сад через дорогу от дома. Однако дойти до него – целая проблема.

"Сад находится на улице Чингиза Айтматова. Идти всего метров 300. Дорога ужасная. Из-за строительных работ образовалась слякоть. По этой узкой дорожке интенсивно проезжают в обе стороны легковые автомобили, строительные машины, камазы. Там же ходим мы, пешеходы. Приходится подолгу ждать пока проедет поток этих машин. С коляской вовсе беда", - рассказывает женщина.

По её словам, особенно невыносимо становится после дождей.

"Летом здесь везде были песок и пыль. А сейчас после дождей – мощная слякоть, как сметана. И школьники, и взрослые, и я с коляской еле как проходим, невозможно. Я часто на себе тащу коляску. Асфальт не собираются прокладывать. Пока ремонтные работы не закончат, не начнут. Это нам теперь только следующего года ждать", - потеряла надежду Алёхина.

Хорошей дороги здесь никогда не было. Район только застраивается. Жители понимают это, и могли бы ещё какое-то время потерпеть. Однако ситуация обострилась после начала строительных работ по прокладке новой дороги, которые с весны этого года затянулись без видимых результатов.

Жители недоумевают, почему нельзя было до наступления дождей завершить все работы.

"С весны начали строить дорогу, соединяющую Коргалжинское шоссе и улицу Мухамедханова. Старый асфальт демонтировали, вырыли ямы и работы встали, якобы коммуникации проводят, но на деле складывается впечатление, что песок с одной ямы в другую и обратно перекидывают. Прекрасно знали, что местность болотистая, после дождей там образовались новые "болота". Канализацию прорвало в этом промежутке. Труба у них лопнула там, где рыли. Вонь невыносимая. Всё это вылилось на дорогу, по которой мы ходим. Половину лета ходили по песку и пыли. Потом нам засыпали дорогу. Теперь у нас смесь камней и глины. Машины все в грязи буксуют, такси заезжать не хотят. Дети каждый день по этой грязи ходят. Сколько средств на какие-то Игры кочевников направили, когда не в состоянии один маленький промежуток асфальта сделать", - написала в Сети одна из жительниц этого района.

И это ещё не всё. По словам Айгерим Алёхиной, прямо на пути к детскому саду строители вырыли углубление для фундамента нового дома, но дальше дело не пошло. Строительные работы по непонятным причинам приостановились, а углубление превратилось в зловонное болото.

"Как раз на месте котлована были тропинки для людей. А сейчас мы вынуждены ходить по дороге для строительной техники. От дождей котлован наполнился водой. Страшно подумать, что может случиться с нашими детьми. В любой момент школьники могут поскользнуться и упасть в него. Где гарантия безопасности?", - говорит Айгерим Алёхина.

С жалобами и требованиями строить нормальные дороги обращаются не только родители школьников и детсадовцев, но и другие местные жители. В то время как дети идут в школу по грязи и лужам, взрослые не могут попасть к ближайшим остановкам общественного транспорта, а такси отказывается довозить их до дома.

Своими чаяниями поделился житель этого района Куаныш Жиенбаев. Он живёт в ЖК "Shyngys". Всё лето Куаныш боролся с пылью на дороге.

"Пыль была просто нереальная. Строительная техника ездит туда-сюда и поднимает эту пыль. Я всё время звонил в акимат района Нура, чтобы полив сделали. Также просил уже решить эту проблему. Спустя полтора месяца они догадались сделать насыпь. После этого благополучно про нас забыли", - рассказал житель столицы.

С началом сезона дождей у жителей района появилась новая проблема – грязь и лужи.

"Я звонил в партию Аманат. Они попросили написать заявление. Звонил подрядчику. Там девушка, выслушав меня, сказала "Ну, значит, Астана не ваш город, переезжайте". Звонил в городской акимат, они отправили в Нуринский акимат. Звонил в 102 неоднократно. Я понял одно: если столица такая, то другим городам простительно", - поделился Жиенбаев.

В гимназии №92, большинство учащихся которой ходят по этой дороге, о проблеме знают и даже пытались внести свой вклад в её решение. Однако тщетно. Директор школы Гульжанат Абдраманова говорит, что ещё до наступления нового учебного года предвидела эту проблему и отправила письма в Нуринский акимат, партию "Аманат", Управления строительства и образования.

"На самом деле об этой проблеме все знают. Если раньше просто дороги не было, то летом здесь всё перекопали. Конечно, будет грязь. После хорошего дождя даже на благоустроенных улицах сложно передвигаться. А тут всё- таки строится ещё дорога. Но её не построят сегодня, завтра. Её сделают только в следующем году. Сегодня ещё раз пойдём акимат и поднимем этот вопрос", - пообещала директор.

Гульжанат Абдраманова переживает за безопасность своих учащихся.

"На родительских собраниях мы говорим родителям, чтобы отправляли детей по улице Айтматова. Оттуда можно на автобусе до школы доехать. 62 маршрут прям у школы останавливается. Но большинство родителей хотят приходить в школу по прямой дороге. Я просила сделать ограждения, чтобы никто не ходил по этой грязи. По сути, по этой дороге нельзя ходить. Это небезопасно в первую очередь для наших детей", - рассказывает она.

В Управлении транспорта и развития транспортной инфраструктуры подтвердили, что в настоящее время идёт строительство улицы Кайыма Мухамедханова на участке от улицы Шынгыса Айтматова до шоссе Коргалжын. В частности, ведутся работы по устройству инженерных сетей. Твёрдое покрытие обещают обеспечить лишь в 2025 году. Пока же намерены решить "грязную" проблему с помощью бетонных плит.

"Ранее для безопасного передвижения и удобства пешеходов ТОО "Прогрес КЗ" проводили работы по отсыпке тропинки инертным материалом. Однако в связи с обильными осадками дорогу размывает. В связи с этим принято решение прокладки новой тропинки из бетонных плит. Кроме того, будет проведено снятие слоя бездорожного покрытия, что обеспечит более удобный проезд для автомобилей", - сообщили в Управлении.

В ведомстве принесли извинения за причинённые неудобства, а также попросили с пониманием относиться к строительно-дорожным работам.