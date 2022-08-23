По каким стандартам будут развиваться казахстанские города, рассказали в министерстве торговли

Фото: Минторговли

В Казахстане идет разработка серии национальных стандартов по развитию городов, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции.

"Для измерения эффективности функционирования городов необходимо ориентироваться на определенные стандартизированные показатели. Существующие локальные показатели зачастую не стандартизированы, не согласованы или не поддаются сравнительному анализу по периодам времени или по разным городам", — отметили в ведомстве.

Под городскими услугами подразумеваются:

жилищно-коммунальные услуги, вывоз мусора и переработка;

общественная безопасность;

пожарная охрана;

дороги и движение;

отдых;

разрешения и лицензии;

планирование;

строительство;

аренда и обслуживание городских зданий;

системы водоснабжения, водоотведения и канализации,

налоги на имущество и коммунальные платежи.

Разработчиком трёх стандартов является Казахстанский институт стандартизации и метрологии КТРМ МТИ РК:

СТ РК ISO 37120 "Устойчивое развитие сообщества. Показатели городских услуг и качества жизни".

СТ РК ISO 37122 "Устойчивые города и сообщества. Показатели умных городов".

СТ РК ISO 37123 "Устойчивое развитие городов и сообществ. Показатели для жизнестойких городов".

"Целью внедрения проектов трёх стандартов является, в первую очередь, повышение качества жизни населения Казахстана. Это та самая сфера, благодаря которой каждый человек почувствует изменения в лучшую сторону, так как принятие данных стандартов позволит улучшить инфраструктуру городов в целом", — добавил представитель Казахстанской ассоциации урбанистов Q-88.

Как рассказали в министерстве, стандарты вводятся для реализации целей устойчивого развития и указа президента Казахстана "Об общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года".

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