По каким правилам пройдут предвыборные теледебаты в Казахстане

11 ноября в 20:00 в прямом эфире телеканала "Хабар" состоятся телевизионные дебаты кандидатов в Президенты Республики Казахстан и/или их доверенных лиц, организованные Центральной избирательной комиссией РК, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно регламенту, теледебаты будут состоять из четырех раундов.

Первый раунд – "Презентация предвыборной программы". Каждый участник представит свою платформу.

Второй раунд – "Дискуссионная сессия". На этом этапе участники смогут задать своим оппонентам по два вопроса.

Третий раунд - "Вопросы от избирателей". До 10 ноября на базе агентства "Хабар" был открыт прием заявок "Спроси у кандидата!". Казахстанцы имели возможность задать вопрос любому кандидату. Для этого они должны были записать видео-вопрос, длительностью не более минуты и направить его на электронный адрес debaty-2022@khabar.kz. По одному вопросу от избирателей будут заданы каждому кандидату по рандомному принципу. Не озвученные в эфире видео-обращения будут переданы в штабы кандидатов для предоставления ответов.

Четвертый раунд – "Обращение к избирателям".