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  • По каким критериям компании будут относиться к креативной индустрии
Freepik Сегодня, 10:31
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Сегодня, 10:31
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Фото: Freepik

По каким критериям компании будут относиться к креативной индустрии

Правительство утвердило критерии, по которым частные предприниматели будут считаться субъектами креативных индустрий, передаёт BaigeNews.kz.

Такими критериями являются:

  • осуществление экономической деятельности субъектами частного предпринимательства согласно перечню видов экономической деятельности, относящихся к креативным индустриям; Подтверждается сведениями из государственных информационных систем органов юстиции, государственных доходов, бюро национальной статистики.
  • подтверждение имущественных прав на объект авторских и (или) смежных прав; Подтверждается наличием соответствующего авторского или лицензионного договора.
  • осуществление коммерциализации результатов творческой деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности и извлечение дохода от такой деятельности. Подтверждается документальным свидетельством факта совершения гражданско-правовой сделки по реализации товара либо оказанию услуги (выполнению работы), в т.ч. выпиской с банковского счета.

К слову, к креативным индустриям относятся сектора экономики, сырьем которых являются воображение, творчество и интеллектуальный капитал.

"Согласно действующим подходам ООН к креативным индустриям относятся 14 направлений: дизайн, искусство, мода, кино, музыка, медиа, компьютерная графика, образование и другие направления, основанные на интеллектуальной деятельности. Главное отличие данного сектора экономики - работа с объектами интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Постановление вступит в силу 19 июня.

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Сегодня, 10:31
300
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