По гололёду на летней резине ездила машина "скорой" в Жанаозене

В Жанаозене прокомментировали скандальное видео о том, как машина "скорой помощи" на летней резине с трудом передвигается по гололёду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Ролик появился в соцсетях. Его автор утверждает, что на спецтранспорте до сих пор не поменяли резину.

Выяснилось, что авто обслуживает Жанаозенскую городскую поликлинику №1. Директор учреждения сообщила, что водитель в момент съёмки как раз направлялся на станцию техобслуживания.

"В социальных сетях разошлось видео, где наша машина УАЗ 722 ехала на летней резине. Дело в том, что транспорт как раз направлялся в СТО для профилактики и для того, чтобы заменить резину на зимнюю. Сейчас уже всё, что нужно, поменяли", - сказала директор Жанаозенской городской поликлиники №1 Кырмызы Балжанова.

Напомним, в соответствии с Административным кодексом с 1 декабря по 1 марта в Казахстане запрещено ездить на летней резине.