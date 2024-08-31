По факту смерти людей на шахте в ВКО возбуждено уголовное дело
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Гибель людей на шахте ТОО "Востокцветмет" в Восточно-Казахстанской области расследует полиция, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедию прокомментировали в ДП региона.
"31 августа 2024 года на "Жырлышском руднике", принадлежащем ТОО "Востокцветмет", произошел инцидент, в результате которого четыре сотрудника предприятия погибли на месте, один пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 части 3 Уголовного кодекса РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ")", – говорится в сообщении департамента полиции.
В полиции также добавили, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе группы предприятий KAZ Minerals уточнили, что погибли двое работников Иртышской шахты и двое работников подрядной организации. Предварительная причина несчастного случая – отравление газом.
"Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая. Председатель Совета директоров Группы KAZ Minerals Олег Новачук выехал на Иртышскую шахту для личного участия в расследовании несчастного случая. Руководство и коллектив Группы KAZ Minerals приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Компания окажет всеобъемлющую помощь семьям", — говорится в сообщении.
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