По факту смерти людей на шахте в ВКО возбуждено уголовное дело

Гибель людей на шахте ТОО "Востокцветмет" в Восточно-Казахстанской области расследует полиция, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедию прокомментировали в ДП региона.

"31 августа 2024 года на "Жырлышском руднике", принадлежащем ТОО "Востокцветмет", произошел инцидент, в результате которого четыре сотрудника предприятия погибли на месте, один пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 части 3 Уголовного кодекса РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ")", – говорится в сообщении департамента полиции.

В полиции также добавили, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе группы предприятий KAZ Minerals уточнили, что погибли двое работников Иртышской шахты и двое работников подрядной организации. Предварительная причина несчастного случая – отравление газом.