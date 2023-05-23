По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело

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В Алматы за поиски пропавшего туриста из Австралии взялась полиция, передаёт BaigeNews.kz. До этого его искали спасатели из ДЧС и волонтёры.

"Создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и специалистов-кинологов. Ориентировка о поиске иностранца передана во все полицейские подразделения. Кроме того, максимально используются ресурсы волонтеров", - сообщили в ДП города.

По информации полиции, гражданина Австралии видели в районе БАО 21 мая. Мужчина направлялся в сторону космостанции.