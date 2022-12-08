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  • По факту гибели рабочего "АрселорМиттал Темиртау" завели уголовное дело
inbusiness.kz Сегодня, 12:09
85
Сегодня, 12:09
85
Фото: inbusiness.kz

По факту гибели рабочего "АрселорМиттал Темиртау" завели уголовное дело

Уголовное дело завели по факту гибели рабочего на коксохимическом производстве металлургического комбината "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области. 

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 156 части 3 УК РК - "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении. 

Напомним, сегодня стало известно о гибели газовщика АМТ 1982 года рождения. Создана специальная комиссия. Причины случившегося расследуются.

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#уголовное дело #АрселлорМиттал #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:09
85
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