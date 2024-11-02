По-другому распределять выпускников медицинских вузов предложили в Минздраве

Министерство здравоохранения как один их путей решения дефицита медицинских кадров предлагает сделать более эффективным механизм распределения выпускников медвузов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время почти треть выпускников медвузов не работают по распределению, в основном предпочитают для трудоустройства частные медицинские организации. К тому же, отсутствует гармонизация между подготовкой кадров в рамках государственного образовательного заказа и подготовкой кадров за счет средств местных бюджетов (гранты МИО), что отражается на эффективном планировании медицинских кадров, мониторинг по доезду специалистов на места также слабо ведется", — отметил в своем выступлении первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на выездном заседании Сената Парламента в области Абай.

В качестве действенных мер для изменения ситуации Министерство здравоохранения предлагает вернуть персональное распределение на работу молодых специалистов на уровень уполномоченного органа в условиях, когда необходимо установить четкую координацию в кадровом обеспечении.

Второе - внедрить отсрочку для отработки для отдельных категорий выпускников, ввести продолжение обучения в резидентуре, для медицинских работников, имеющих не менее трех лет стажа работы на уровне ПМСП, внедрить процедуру раннего (предварительного) распределения.

Вместе с тем, целесообразно создать Региональные комиссии на местах для регулирования распределения кадров и координации работы по оказанию мер социальной поддержки.

Кроме того, ведомство инициирует целый пакет дополнительных стимулирующие мер для удержания кадров на местах и повышению престижа врачебной деятельности в сельской местности. Среди них — обновление образовательных программ для врачей-интернов, организация программ психологической поддержки и внедрение систем поощрения для медработников с длительным стажем и другие меры нематериального стимулирования.

Эти инициативы направлены на укрепление системы здравоохранения и создание условий для снижения оттока медицинских кадров из сельской местности.