По дну Каспийского моря проложат подводную линию оптической связи

По дну Каспийского моря о маршруту Казахстан – Азербайджан проложат оптические линии связи. Об этом рассказал председатель правления АО "Казахтелеком", передает BaigeNews.kz.

"Планируется проложить подводный ВОЛС по дну Каспийского моря по маршруту Казахстан – Азербайджан. Основная ветка будет проложена между Актау – Сиазань (протяженность 341 км), резервная ветка Курык – Бузовна (протяженность 326 км). В рамках реализации проекта существуют три основных проблемных вопроса, которые требуют поддержки со стороны правительства. С целью обсуждения данных вопросов, было проведено совещание под председательством председателя комитета телекоммуникаций МЦРИАП", - рассказал он на коллегии ведомства.