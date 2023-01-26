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  • По дну Каспийского моря проложат подводную линию оптической связи
pixabay.com Сегодня, 16:03
64
Сегодня, 16:03
64
Фото: pixabay.com

По дну Каспийского моря проложат подводную линию оптической связи

По дну Каспийского моря о маршруту Казахстан – Азербайджан проложат оптические линии связи. Об этом рассказал председатель правления АО "Казахтелеком", передает BaigeNews.kz.

"Планируется проложить подводный ВОЛС по дну Каспийского моря по маршруту Казахстан – Азербайджан. Основная ветка будет проложена между Актау – Сиазань (протяженность 341 км), резервная ветка Курык – Бузовна (протяженность 326 км). В рамках реализации проекта существуют три основных проблемных вопроса, которые требуют поддержки со стороны правительства. С целью обсуждения данных вопросов, было проведено совещание под председательством председателя комитета телекоммуникаций МЦРИАП", - рассказал он на коллегии ведомства. 

По итогам совещания, было дано поручение:

  • КНБ РК предоставить заключение в части управления, строительства, владения и пользования ВОЛС совместным предприятием;
  • Комитету телекоммуникаций МЦРИАП совместно с МИД РК проработать вопрос легитимности реализации проекта, при смене оператора с казахстанской стороны на основании обмена нот, без внесения изменений в межправительственное соглашение;
  • Комитету телекоммуникаций МЦРИАП совместно
    с АО "Казахтелеком" проработать вопрос с МФ РК и АО БРК возможность получения льготного займа для реализации проекта.
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#Каспийское море #Казахстан #Азербайджан #оптическая связь
Артём Волков Журналист
Сегодня, 16:03
64
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