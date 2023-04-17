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По делу о сбитом украинском Boeing осудили 10 иранских военных
Суд Ирана приговорил 10 военнослужащих к различным тюремным срокам в связи с их ролью в крушении украинского пассажирского авиалайнера Boeing 737-800 в январе 2020 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
Главный фигурант дела, оператор зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1", приговорён в общей сложности к 13 годам лишения свободы, а также обязан выплатить компенсации семьям погибших. Как говорится в обвинительном заключении, он "выпустил две ракеты" по авиалайнеру "вопреки приказу" и без получения разрешения. При этом отмечается, что действия оператора "были обусловлены его незнанием ситуации и ошибочным убеждением в том, что обнаруженная цель была вражеской".
Девять других осужденных получили сроки от одного до трёх лет. Их имена не называются.
Приговоры были вынесены после 20 судебных слушаний и "детального расследования" в течение трёх лет.
Лайнер "Международных авиалиний Украины", летевший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлёта. Погибли все 176 человек, находившиеся на его борту: граждане Афганистана, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Лишь через несколько дней ответственность за катастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), заявив, что самолёт был сбит по ошибке.
Власти Ирана спустя почти год после катастрофы одобрили выплату компенсаций семьям погибших в размере 150 тысяч долларов США. В январе 2022 года суд в Канаде постановил, что родственникам шести пассажиров сбитого КСИР украинского Boeing 737-800 должны быть выплачены 74 млн евро.
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