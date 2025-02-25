По делу о продаже младенцев в Караганде судят их мать, медсестру и супружеские пары
Мать, усыновители и сотрудница роддома оказались на скамье подсудимых.
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В Караганде рассматривается дело о продаже новорожденных. На скамье подсудимых – родная мать двоих детей, две супружеские пары усыновителей и медсестра роддома, передаёт BaigeNews.kz со ссылко на "31 канал".
По данным следствия, женщина, воспитывающая троих детей в одиночку, отказалась от двоих новорожденных, продав их за 3 млн тенге каждой семье через посредничество медсестры. Одна пара усыновителей проживает в Караганде, вторая – в Астане.
Обвиняемые свою вину не признают. Усыновители утверждают, что не покупали детей, а лишь оказывали материальную помощь биологической матери. Медсестра также отрицает свою причастность к сделкам.
Выяснилось, что одна из приёмных семей 15 лет не могла иметь детей. После начала расследования удочеренная девочка была помещена в дом малютки, но затем возвращена в семью, где сейчас проходит лечение от задержки речи.
"Мы двоих психологов наняли, они нам сейчас ставят невроз. Я ни одной семье, ни одному ребёнку – никому не желаю это проходить. И вообще я прошу, чтобы законы пересмотрели, потому что есть такие случаи, когда женщины рожают и бросают детей в контейнерах, в туалетах, сжигают. Я не нарушала никаких законов. Я удочерила её. Никакой продажи не было, никаких переводов не было!" — заявила приёмная мать в суде.
Фигурантам дела грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Одна из пар усыновителей выразила готовность заключить сделку о признании вины, в связи с чем судебный процесс был временно приостановлен.
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