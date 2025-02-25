В Караганде рассматривается дело о продаже новорожденных. На скамье подсудимых – родная мать двоих детей, две супружеские пары усыновителей и медсестра роддома, передаёт BaigeNews.kz со ссылко на "31 канал".

По данным следствия, женщина, воспитывающая троих детей в одиночку, отказалась от двоих новорожденных, продав их за 3 млн тенге каждой семье через посредничество медсестры. Одна пара усыновителей проживает в Караганде, вторая – в Астане.

Обвиняемые свою вину не признают. Усыновители утверждают, что не покупали детей, а лишь оказывали материальную помощь биологической матери. Медсестра также отрицает свою причастность к сделкам.

Выяснилось, что одна из приёмных семей 15 лет не могла иметь детей. После начала расследования удочеренная девочка была помещена в дом малютки, но затем возвращена в семью, где сейчас проходит лечение от задержки речи.

"Мы двоих психологов наняли, они нам сейчас ставят невроз. Я ни одной семье, ни одному ребёнку – никому не желаю это проходить. И вообще я прошу, чтобы законы пересмотрели, потому что есть такие случаи, когда женщины рожают и бросают детей в контейнерах, в туалетах, сжигают. Я не нарушала никаких законов. Я удочерила её. Никакой продажи не было, никаких переводов не было!" — заявила приёмная мать в суде.

Фигурантам дела грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Одна из пар усыновителей выразила готовность заключить сделку о признании вины, в связи с чем судебный процесс был временно приостановлен.