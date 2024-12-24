Прокуратурой города Павлодар проведена проверка соблюдения законодательства о государственных закупках по строительству сетей водоснабжения в двух селах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

Выявлено завышение стоимости поставленного ТОО "Ай-Су Мелиорация" (далее-ТОО) оборудования, а также несоответствия строительно-монтажных работ актам выполненных работ на общую сумму 79 млн тенге.

Во исполнение акта прокуратуры Отделом строительства города Павлодар предъявлен иск к ТОО о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании указанной суммы. Местные суды в удовлетворении иска отказали.

По ходатайству прокуратуры области по результатам рассмотрения кассационного протеста генерального прокурора Верховным Судом вынесено решение о взыскании с ТОО 79 млн тенге и признании его недобросовестным участником государственных закупок.

Ранее сообщалось, что прокуроры выявили нарушения прав более 500 осужденных в Карагандинской области.

