По актам прокуроров предотвращены потери бюджета в Павлодаре
С местной компании взыскали 79 млн тенге.
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Прокуратурой города Павлодар проведена проверка соблюдения законодательства о государственных закупках по строительству сетей водоснабжения в двух селах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.
Выявлено завышение стоимости поставленного ТОО "Ай-Су Мелиорация" (далее-ТОО) оборудования, а также несоответствия строительно-монтажных работ актам выполненных работ на общую сумму 79 млн тенге.
Во исполнение акта прокуратуры Отделом строительства города Павлодар предъявлен иск к ТОО о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании указанной суммы. Местные суды в удовлетворении иска отказали.
По ходатайству прокуратуры области по результатам рассмотрения кассационного протеста генерального прокурора Верховным Судом вынесено решение о взыскании с ТОО 79 млн тенге и признании его недобросовестным участником государственных закупок.
Ранее сообщалось, что прокуроры выявили нарушения прав более 500 осужденных в Карагандинской области.
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