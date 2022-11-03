По 6 миллионов получат 50 лучших казахстанских учёных

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Денежные призы будут розданы в рамках конкурса, инициированного Министерством науки и высшего образования.

Министерство науки и высшего образования РК объявило конкурс на соискание ежегодной премии "Лучший научный работник", передаёт BaigeNews.kz. По его итогам будут присуждены 50 премий лучшим учёным страны. Размер 1 премии составляет 2000 МРП - 6 126 000 тенге.

Целью конкурса является поощрение труда ученых, научных работников, которые внесли существенный вклад в развитие отечественной науки.

Заявки на участие принимаются посредством информационной системы министерства https://scicontest2022.iac.kz в электронном формате до 3 декабря.

"Научные достижения претендентов на присуждение премии будут оцениваться по таким критериям, как наличие ученой степени, ученого звания, научных публикаций, монографий, руководство научными проектами и программами. При этом обязательно преподавание как минимум одной дисциплины в университете за последний год, а также подготовка доктора философии (PhD) или доктора по профилю за последние 3 года и общественная работа, направленная на повышение качества, результативности и влияния научных исследований. Также участникам конкурса необходимо представить результаты внедрения научных разработок в производство", - сообщили в ведомстве.