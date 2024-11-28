По 520 тенге продают доллар обменники в Казахстане
В Алматы он дороже, чем в Астане.
Сегодня, 12:03
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Сегодня, 12:03Сегодня, 12:03
183Фото: BaigeNews.kz
Доллар продолжает бить "рекорды". Его обменный курс в Казахстане уже подпрыгнул до отметки в 520 тенге, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на данные kurs.kz.
Самый дорогой на данный момент доллар в Алматы, Уральске и Шымкенте, где максимальная цена продажи составила 520 тенге. Минимальная стоимость продажи доллара обменниками в этих городах составляет в основном 514-517 тенге, но в Уральске можно найти и по 506. Покупают обменники эту валюту в Шымкенте, Уральске и Алматы по 507-515 тенге, есть варианты по 503-504 тенге и даже по 501.
В Астане пункты обмена валюты принимают американские доллары по 508-511 тенге, а продают уже по 515-517.
Ранее сообщалось, может ли изменение курса доллара сказаться на благосостоянии казахстанцев.