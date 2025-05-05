В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Мангистауской области предусмотрена масштабная поддержка ветеранов, передаёт BaigeNews.kz. Два оставшихся в живых ветерана - Ольга Заривняк и Василий Салазкин - получат единовременную материальную помощь в размере 5 миллионов тенге, сообщает Центр общественных коммуникаций.

По информации управления координации занятости и социальных программ региона, поддержка будет оказана и другим категориям граждан, связанным с событиями Великой Отечественной войны. Так, 100 человек, получивших инвалидность в результате ранения, контузии или заболевания в годы войны, а также приравненные к инвалидам ВОВ, получат по 60 МРП - это 235 920 тенге.

Кроме того, 104 гражданам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны, будет предоставлена единовременная помощь в размере 50 МРП - 196 600 тенге.

Эта инициатива - часть республиканской программы по поддержке героев, чьи судьбы связаны с самой трагичной страницей XX века. Власти Мангистауской области подчеркивают, что сохранение памяти о вкладе ветеранов - это долг общества перед историей и будущими поколениями.

Такие меры поддержки не только помогают ветеранам материально, но и подчеркивают высокую государственную признательность за их мужество и подвиг.

Ранее мы сообщали, что теперь истории ветеранов ВОВ доступны онлайн.